Tam 7 bin kadın girişimciyi destekleyecekler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen “Girişimin Kadın Kahramanları Projesi”nde eğitimler başladı. 7 bin girişimci kadına ulaşması hedeflenen proje ile, kadınların iş hayatında güçlenmesi hedefleniyor.

Eğitimleri tamamlayan girişimciler, dilerlerse “Beko 100 Kadın Bayi” Projesi kapsamında Beko bayisi olabilecek. Beko’nun hedefiyse kadın bayilerin sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam etmek.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen “Girişimin Kadın Kahramanları Projesi”nde eğitimler başladı. Koç Topluluğu Bağlarbaşı Korusu Sosyal Tesisleri’nde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun katılımı ile düzenlenen tanıtım toplantısıyla başlayan eğitimlerin 7 bin girişimci kadına ulaşması hedefleniyor.

Kadın girişimciliğini sahiplenen ve destekleyen Beko; girişimcilik ekosisteminde kadınların temsilini artırmak amacıyla 2019 yılından beri sürdürdüğü “Beko 100 Kadın Bayi” projesinin ardından, toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonunun yeni bir adımı olarak “Girişimin Kadın Kahramanları Projesi”ni TOBB iş birliği ile hayata geçirdi. Programı tamamlayan kadın girişimciler, dilerlerse “Beko 100 Kadın Bayii” projesi kapsamında iş hayatlarına Beko bayi olarak devam edebilecek.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ekosistemi içinde yer alan girişimci kadınlara, Beko 100 Kadın Bayii Projesi kapsamında sağlanacak olan teşvikler şöyle:

Beko coğrafi konumlandırma ekibi tarafından, mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi ve mağaza seçimi

Dekorasyon ve altyapıda kullanılan ana malzemelerinin ücretsiz temini

Kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam kampanyalarının sağlanması

Lokasyon analizine göre verilen kira destekleri

Mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması

Mağazacılık, yönetim, satış ve ürün eğitimleri

Token Finansal Teknolojiler firması iş birliği ile – Ücretsiz yeni nesil android POS cihazı

Mağaza teşhirinde kullanılmak üzere ücretsiz görüntüleme teknolojileri sistemi desteği (DS TV)

Girişimcilerin kamu desteklerinden de faydalanabilmeleri için özel tasarlanan ücretsiz danışmanlık desteği

İlave kadın bayii mağaza primi desteği

Çalışan personele özel ilave prim destekleri

İlk mal alımı özel indirim ve vadelendirme desteği

Açılış sürecinde yapılan özel satış kampanyası desteği

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olarak Koç Holding hedefini, “meslek ve iş gruplarıyla ilgili cinsiyetçi kalıpların yıkılmasına yardımcı olarak, erkek işi-kadın işi ön yargısını ortadan kaldırmak” olarak belirledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz “Girişimin Kadın Kahramanları” Projesi ile birçok kadının hayatına dokunacağız TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine verilecek online eğitimler ile işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda destek olacağız” dedi.

Beklentilere göre pandemi dönemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma olacağına değinen Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Buna fırsat veremeyiz. Sonuç odaklı projeler ile yeni girişimci olmak isteyen kadınları ve halihazırda girişimci olan fakat sektör değiştirmek isteyen kadınları desteklemeye devam edeceğiz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak amacımız ülke geneline yayacağımız eğitimlerle kadınlara birçok alanda eğitim vermek ve kadınları her alanda desteklemek. Mevcut girişimcilerin korunması ve sürdürülebilmesi ile ancak kadın girişimci sayısını artırabiliriz. Bu nedenle var olan kadın girişimcilere koçluk desteği sağlamayı çok önemsiyoruz.”

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark yarattığını ve şirketlerin performansına olumlu katkı sağladığını gösteriyor. İstenilen seviyelere ulaşabilmemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyacımız var. Hepimiz biliyoruz ki kuş tek kanatla uçamaz. Kadınların üretim ve yönetim süreçlerinde daha çok söz hakkının olduğu bir dünyanın, hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inancım tam” diye ekledi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu: “Hedefimiz, ekosistemimizdeki kadın bayi sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam etmek”

Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olarak gördüklerini belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, kadın ve erkeğin her alanda eşit hak ve sorumluluklarla birlikte yer almasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Girişimci kadınları desteklemek ve güçlendirmek amacıyla TOBB ile güçlerini birleştirdiklerini söyleyen Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu ve topluluk şirketlerimiz olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarımızla zihinlerde değişimi başlatmak istiyoruz. Bu amaçla 2019 yılında başlattığımız “Beko 100 Kadın Bayi” Projesi ile hedefimiz ekosistemimizdeki kadın bayi sayısını sürekli artıracak şekilde çalışmaya devam etmek. TOBB ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz “Girişimin Kadın Kahramanları” Projesi’nin, bu hedefe ulaşmamızda büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuz.

Türkiye’nin girişimci kadınlarını desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Onların bu cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve iş hayatlarında sürdürülebilir başarı sağlamalarına destek olmak için güçlerimizi birleştirerek “Girişimin Kadın Kahramanları” Projesi’ni hayata geçirdik. Beko olarak kadınların iş dünyasına katılımını destekliyor ve yanlarında duruyoruz. Projenin geliştirme aşamasından bu yana daima bizimle birlikte olan iş ortağımız TOBB’un tüm yöneticilerine ve en çok, Türkiye’de kadının güçlenmesi dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’e teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitim programı girişimcilikte sürekliliği sağlamayı hedefliyor

Girişimci kadınların, girişimcilikteki gelişimlerini ve sürekliliklerini sağlamaya yönelik komple bir tasarım olarak kurgulanan eğitim programı beş modülden oluşuyor. Perakende Akademisi tarafından tasarlanan eğitim ve gelişim programı kapsamında, online ve yüz yüze gibi farklı eğitim kanalları kullanılarak, karma bir eğitim modelini uygulanacak.

İçerik odaklı eğitim yerine, aksiyon odaklı, bilgiyi öğretme yerine, bilgiye erişimi öğretme; öğrenme aktivitesi yerine, sürekliliğe odaklı; bilgiyi var etmek yerine performansı var etmeye yönelik yaklaşımların temel alındığı programda, satış, pazarlama, finans ve IK yönetimi, müşteri ve hizmet odaklı yaklaşımlara yer verilecek.

Girişimci kadınların ihtiyacı olan eğitimlere kolayca ulaşmalarını amaçlayan, işlerini geliştirmeleri ve büyütmeleri yolunda onları destekleyen projenin eğitimlerini tamamlayan katılımcılar sertifika sahibi de olacaklar.