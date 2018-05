Tam dokuz defa bu ülkeye operasyon çekildi

GAZİANTEP (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2012'ye kadar ülkede dolar 1,70 ile 1,80 arasında seyretmişti ama 2012’den bu tarihe kadar dolar sistemli olarak her kirli plan sahaya sürüldüğünde daha yukarı taşınarak bugünkü eşiğe getirilmiştir." dedi.

Yalçın, Memur-Sen tarafından bir otelde şehit ailelerine verilen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, tarih boyunca bu milletin önemli eşiklerden başarıyla geçtiğini söyledi.

İslam coğrafyasında bazı kentlerin değerinin çok önemli olduğunu anlatan Yalçın, "Bu millet, medeniyetimizi doğru eden 5 şehirden sadece ayakta kalanın milletidir. Bizim medeniyetimizi dünyada İslam coğrafyasında 5 şehir domine etmiştir, Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire ve İstanbul. Bunlardan 4’ü muhasara altına alınmış, bir İstanbul kalmış ona da diz çöktürme operasyonu devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve bu coğrafyada ayağa kalkmanın, mazlumların kurtarıcısı olmanın zor olduğunu, ancak bunu yerine getirmek için Türkiye'nin her alanda mücadele ettiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"16 Nisan'da bir karar verildi. 24 Haziran sürecinin 2019'da olması gerekirken öne alınması gibi bir işlemle karşı karşıya kaldık. Son derece akıllı bir hamleydi. 2019 yılında küresel plan hazırlanıyordu ama tarih öne çekildiğinde bu kez telaş halinde ekonomik anlamda bir plan hazırlamak için Türkiye'ye kumpas kurarak, ekonomisine zarar verme noktasında küresel güçler her gün yeni bir hamle yaptılar. Her gün kirli bir oyun oynuyorlar ama asla başarılı olamayacaklar."

- "Doların yükselmesi onların isteğidir"

Küresel güçlerin son zamanlarda Türkiye'yi ekonomik anlamda yıpratmak için kirli oyunlar oynadıklarını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün doların yükselişi ve buna ilişkin kaygı eşiğinin yükselmesi onların isteğidir. 2012'ye kadar ülkede dolar 1,70 ile 1,80 arasında seyretmişti ama 2012’den bu tarihe kadar dolar sistemli olarak her kirli plan sahaya sürüldüğünde daha yukarı taşınarak bugünkü eşiğe getirilmiştir. Tam dokuz defa bu ülkeye operasyon çekildi ama dokuz canlı millet asla diz çökmedi ve çökmeyecek. 24 Haziran yaklaştığında Türkiye’ye karşı son operasyonlarını yapıyorlar. Bu millet buna teslim olacak bir millet değildir."