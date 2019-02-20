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Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti Garanti Cep'te

- Müşteriler, 0-55 yaşta yılda 199 liraya limitsiz yatarak tedavi imkanlarına sahip olurken, yaş sınırı olmaksızın yüzde 20 bonus kazanma fırsatını yakalıyor

Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti Garanti Cep'te
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İSTANBUL (AA) - Kazançlı tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetini Garanti Cep üzerinden sunmaya başlayan Garanti, sağlık sigortasına sahip olmayı kolaylaştırmak amacıyla avantajlar sunan bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Eureko ve SGK ile anlaşmalı yüzlerce hastanede geçerli olan kazançlı tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak isteyen müşteriler, 0-55 yaşta yılda 199 liraya limitsiz yatarak tedavi imkanlarına sahip olurken, yaş sınırı olmaksızın yüzde 20 bonus kazanma fırsatını yakalıyor.

Sağlık sigortasından yararlanmak isteyenler, ürünün modüler yapısı sayesinde limitsiz yatarak tedavi teminatına ek olarak yılda 4 ya da 8 defa ayakta tedavi, doğum ve check-up teminatlarından dilediklerini poliçe kapsamlarına ekleyebiliyor.

Ayrıca, anlaşmalı kurumlarda yılda bir kez kanser destek teminatı, kanser ikinci görüş teminatı, kontrol mamografi ve PSA, diş bakımı ve limitsiz ambulans hizmeti gibi özel hizmetlerden de hiçbir ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Kazançlı tamamlayıcı sağlık sigortası ile SGK'lılar, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından hizmet aldıklarında fark ücreti ödemiyor, ihtiyaç ve bütçelerine göre poliçenin teminatlarını kendileri belirliyor.

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