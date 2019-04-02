Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Trabzon mersin
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“
Altının gözü zirvede
Altının gözü zirvede

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özpamukçu seçildi

- TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu: - "Memleketimiz ve sektörümüz için aynı özveriyle, birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz"

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özpamukçu seçildi
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Alp Önder Özpamukçu seçildi.

TAMPF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun dördüncü seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştirildi. Kurulda, TAMPF Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Koçtaş Üst Yöneticisi (CEO) Alp Önder Özpamukçu getirildi.

Görevi devralan Özpamukçu, burada yaptığı konuşmada, federasyonun, perakende sektörünün farklı alanlarda faaliyet gösteren aktörlerini bir arada tuttuğunu, bu çatı altındaki herkes sektörü için çalışırken ülke ekonomisi için de çalışmış olduğunu bildirdi.

TAMPF'nin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle organize perakendenin vizyonunu çizdiğini aktaran Özpamukçu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu yapı içerisinde alışveriş merkezleri ve perakendeciler olarak, toplamda 350 milyar liralık bir ticarete sahip olan ve 900 bin kişinin üstünde istihdam sağlayan organize perakendenin en büyük temsilcisi olarak bir arada, uzlaşma içinde çalıştık. TAMPF kurulduğu 2013'ten bu zamana dek, çatısı altındaki her bir aktörün birikimi, gücü ve göstermiş olduğu birlik ve beraberlik örneği ile organize perakendenin üst çatı kuruluşu ve sektörün en güçlü temsilcisidir."

Özpamukçu, Türkiye ve sektör için aynı özveriyle, birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, istihdam, ekonomik katma değer ve kayıt dışıyla mücadele gibi öncelikli konuların üzerinde duracaklarını vurguladı.

Gelecek dönemde sektör adına hazırlanan tüm mevzuat çalışmalarına da katkı sağlanmaya devam edileceğini aktaran Özpamukçu, "Sektörde birlik ve beraberliği sürdüreceğimiz, uzlaşma içinde bir dönem olmasını temenni ediyorum. Geçmiş federasyon başkanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alp önder özpamukçuTAMPF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5