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TANAP destekli mobil hayvan sağlığı tarama aracı hizmete girdi

- AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu: - "Birlikte gerçekleştirdiğimiz bu projelerle Erzurum'u hayvancılığın merkezi haline getireceğiz" - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: - "TANAP doğal gaz boru hattının geçtiği Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye, Aziziye ve Aşkale ilçelerindeki 72 köy ve bu köylerde üretim yapan hayvan yetiştiricilerine ulaşmayı, hizmet götürmeyi hedefliyoruz"

TANAP destekli mobil hayvan sağlığı tarama aracı hizmete girdi
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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesince yürütücülüğü yapılan "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" projesi kapsamında mobil hayvan sağlığı tarama aracı hizmete girdi.

Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) güzergahında bulunan kırsal yerleşim bölgelerinde hayvan sağlığı konusunda tarama yapacak aracın faaliyete girmesi dolayısıyla Aşkale ilçesine bağlı Çayköy Mahallesi'nde tören düzenlendi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, törende yaptığı konuşmada, bölgede hayvancılık bakımından en büyük sıkıntının, hayvan hastalıklarının anında teşhisi ve çözümü için yöntem bulmak olduğunu belirtti.

Hayvancılığın kentin önemli gelir kaynaklarının başında geldiğine işaret eden Taşkesenlioğlu, birlikte gerçekleştirdikleri bu projelerle Erzurum'u hayvancılığın merkezi haline getireceklerini söyledi.

Taşkesenlioğlu, AK Parti olarak16 yılda Erzurum'da hayvancılığın desteklenmesi açısından önemli hibeler dağıttıklarını, destekler verdiklerini kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da Veteriner Fakültesine bağlı tam donanımlı bir hayvan sağlığı tarama aracı ile alanlarında uzman öğretim üyelerinin sahaya inmesini sağlayarak problemlerin yerinde tespit edilip, çözülmesini hedeflediklerini ifade etti.

Bu sayede mobil hayvan hastane tesisiyle üniversite imkanlarının üreticiye taşınmış olacağına dikkati çeken Çomaklı, şöyle devam etti:

"TANAP doğal gaz boru hattının geçtiği Horasan, Köprüköy, Pasinler, Yakutiye, Aziziye ve Aşkale ilçelerindeki 72 köy ve bu köylerde üretim yapan hayvan yetiştiricilerine ulaşmayı, hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanımız, hayvansal üretime yönelik eğitim çalışmaları ile üreticimizin teorik yönden bilgilenmesini sağlamak ve sahada hayvan sağlığı tarama faaliyetleri oluşturmaktadır."

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Uzmanı Duygu Doğan ise TANAP'ın sosyal ve çevresel alanlara kaynak ayıran, bunun için yatırım stratejisi geliştiren, birçok kurum ve kuruluş ile iş birliği yapan, yenilikçi girişimler başlatan ve çalışanlarını sosyal projelere dahil eden bir şirket olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, TANAP'ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında alınan araç içerisinde incelemede bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
ErzurumTANAP-SEIP
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