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TANAP'tan sosyal sorumluluk projesi

TANAP ile DİSODER, "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" projesini hayata geçirecek

TANAP'tan sosyal sorumluluk projesi
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ANKARA (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması kapsamında, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) ile "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" projesini gerçekleştirecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TANAP, güzergahı üzerinde yapılan ihtiyaç analizinin sonuçlarına uygun şekilde tasarlanan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor.
Bu çerçevede, sürdürülebilir kalkınma için dezavantajlı sosyal grupları toplumsal yaşama entegre etmeyi amaçlayan DİSODER ile imzalanan iş birliği anlaşmasıyla "Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" projesi hayata geçirilecek.
TANAP'ın 5,9 milyon lira katkı sağladığı projeyle, boru hattı güzergahında bulunan Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde 3 bin 600 engellinin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi, en az yüzde 15’inin sosyal hizmetlerle erişimi, 5 pilot mekana engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi, engelliler ve işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkan tanınması hedefleniyor.
- Yıllık 435 bin liralık elektrik enerjisi tasarrufu
Ayrıca, TANAP'ın Giresun Ticaret Borsası ile imzaladığı bir başka iş birliği anlaşmasıyla da "Lisanslı Depolama Tesisinde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi" projesine destek verilecek. Projeyle kırsal kesimler ve tarım alanları için ideal olan güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
Giresun'da Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nda güneş enerjisinden elden edilen elektrikle yıllık 435 bin lira tutarında elektrik enerjisi tasarrufu planlanıyor.
Bunun yanı sıra 17 bin ton fındık depolama kapasitesi oluşturularak bölgedeki fındık üreticilerine fayda sağlanması hedefleniyor.
Proje sayesinde, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ı yenilebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneşten karşılanacak.

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