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Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı

- Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi - En çok tedarik edilen ürün, 5 bin 896 tonla patates oldu

Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı
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ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Sebze ve meyvede spekülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla 7 ilde kurulan 110 tanzim satış noktasına, domates, patates ve soğanın da aralarında bulunduğu yaklaşık 14 bin ton ürünün sevkiyatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Tarım Kredi Kooperatifleri'nden (Tarım Kredi) edindiği bilgiye göre, 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif tarafından sağlanıyor.

Bu kapsamda söz konusu tanzim satış noktalarına bugüne kadar domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, ıspanak ve elma olmak üzere yaklaşık 14 bin ton meyve ve sebze sevk edildi.

En çok tedarik edilen ürün, 5 bin 896 tonla patates oldu. Ayrıca yaklaşık 506 ton biber, 3 bin 973 ton domates, 460 ton ıspanak, 183 ton kabak, 142 ton patlıcan, bin 49 ton salatalık, 861 ton soğan ve 796 ton elma tedarik edilerek, uygun fiyatla tüketiciye sunuldu.

- En çok ürün İstanbul'a

En çok ürün tedariki İstanbul Büyükşehir Belediyesine sağlandı. İstanbul halkına 3 bin 272 ton patates ve 2 bin 457 ton domates başta olmak üzere, toplam 7 bin 805 ton ürün tedarik edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine de tanzim satış için bin 398 ton patates, 940 ton domates başta olmak üzere, toplamda 3 bin 423 ton ürün sağlandı.

Tanzim satış kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesine yaklaşık bin 243 ton, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 412 ton, Samsun Büyükşehir Belediyesine 333 ton, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine 509 ton, Trabzon Büyükşehir Belediyesine de 143 ton meyve ve sebze tedariki gerçekleştirildi.

Gıda, yaş meyve ve sebzede spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine düzenlenmesi amacıyla kurulan tanzim satış noktaları, 8 Şubat'tan itibaren hizmet veriyor.

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