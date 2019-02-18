Tanzim satışın patatesi Niğde'den

NİĞDE (AA) - Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla Niğdeli çiftçilerden alınan patatesler, İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir'deki tanzim satış noktalarında satılıyor.

Sebze fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için başlatılan tanzim satış uygulaması kapsamında, cumartesi gününden itibaren Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla Niğde'deki patates depolarından alım yapılmaya başlandı.

Günlük ortalama 100 ton patates, Niğde'deki depolardan Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir'deki tanzim satış noktalarına gönderiliyor.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Bağlama beldesinde patates yüklenen depoda gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışından dolayı "tanzim satış" adı altında tüketiciyi desteklemek anlamında uygulama başlattığını hatırlattı.

Tanzim satışların başlamasıyla Niğde'de patateste fiyat belirsizliğinin ortaya çıktığını belirten Kenar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerde, 'önceki yıllarda olduğu gibi patatesler yine elimizde mi kalacak' düşüncesi haiz olmuştur ama hükümetimiz şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ilimizde patates almaya başlamıştır. Cumartesinden beri 8-10 kamyon patates gönderildi. Kooperatifimizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirlemesinin denge oluşturacağını düşünüyorum. Çiftçilerimiz de fiyattan memnun. Şu anda günlük yaklaşık 100 ton patates gidiyor. Yeni açılacak tanzim satış mağazalarına göre rakamın daha da artacağını düşünmekteyiz."

Gölcük Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Safvan Karanfil de devletin tanzim satışlarla devreye girmesiyle hem çiftçilerin elinin rahatladığını hem de tüketiciye daha ucuz ürün sunulduğunu belirterek, "Bu ürünler direkt depodan öncelikle Bursa, İstanbul, Balıkesir Ankara'daki tanzim satış mağazalarına gönderiliyor. Devletimizin verdiği destekle aynı zamanda kaliteli ve ucuz ürünü halkımıza sunmaktayız. Uygulamadan çiftçilerimiz memnun. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak biz de memnunuz. Çünkü çiftçiler girdiler için bizden kredi kullanıyor. Biz de ürünlerini aldığımız için çiftçiler, sıkıntıya girmeden kredilerini ödeyebiliyorlar. Aynı zamanda çiftçiler, önümüzdeki yıl gübre, tohum, mazot ve yem ihtiyaçları için krediler kullanabilecekler." diye konuştu.