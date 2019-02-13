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Tanzim satışları, market fiyatlarını aşağı çekti

- Tanzim noktalarındaki uygun fiyatlı satışlar, İstanbul'daki zincir marketlerde sebze fiyatlarını düşürdü - Zincir marketlerdeki sebze fiyatları, tanzim satış noktalarındaki seviyeye geldi - Kentteki bazı zincir marketlerde belli ürünlerin alımının 3 kilogram ile sınırlandığı dikkati çekti

Tanzim satışları, market fiyatlarını aşağı çekti
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze-meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla kurulan tanzim satış noktaları, zincir marketlerde sebze fiyatlarını aşağı çekti.

İBB tarafından önceki gün 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Sebze-meyvede fiyat artışlarını önlemek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış uygulaması kapsamında, kurulan çadır ve mobil araçlarda domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyattan tüketici ile buluşuyor.

Tanzim noktalarındaki uygun fiyatlı satışların, İstanbul'daki zincir marketlerde sebze fiyatlarını aşağı çektiği görüldü. Zincir marketlerdeki sebze fiyatlarının tanzim satış noktalarındaki seviyeye geldiği dikkati çekti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tanzim satış noktaları ve zincir marketlerde domatesin kilosu 3 lira, patates 2 lira, patlıcan 4,5 lira, soğan 2 lira, biber 6 lira ve salatalık 4 liradan satılıyor.

Bu arada, söz konusu ürünler dışında marketlerdeki fiyatların değişmediği görüldü.


- Bazı marketlerde belirli ürünlere alım sınırı


Öte yandan, tanzim satış noktalarında bulunan 3 kilogramlık alım sınırının İstanbul'daki bazı zincir marketlerde de uygulandığı dikkati çekti.

Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, dün Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtüaltı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Tanzim Satış NoktasıZincir Market
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