TAPDK tütün ticareti yetki belgesi bedellerini belirledi

ANKARA (AA) - Gelecek yıl tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli olarak, sigara üretim tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 12 bin 839 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 155,7 lira alınacak.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), 2017 yılında uygulanacak tütün tesisi kurma, kapasite artışı ve tütün ticareti yetki belgesi bedellerini belirledi.

TAPDK'nın, Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, tütün mamullerinin üretim ve ticaretine ilişkin Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ve Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında, sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara kapasitesi başına üretim veya proje değişiklikleri için 12 bin 838,57 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi veya 1 tonluk kapasite artışını içeren proje değişiklikleri için 155,74 lira alınacak.

Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 2,41 lira olmasına karar verildi.

- Puro, sigarillo ve makaron ticareti



Puro ve sigarillo ithalatı, fiyatının belirlenmesi ve yurt içinde pazarlanmasına ilişkin Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında 74 bin 553,05 lira, Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için 6 bin 258,87 lira alınması uygun görüldü.



Makaron üretimi ve ticaretine ilişkin de Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi karşılığında makaron üretim tesisleri için her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 12 bin 838,57 lira, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 2 bin 404,7lira, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi veya Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında 2 bin 413 lira, Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedeli 12,06 lira olarak belirlendi.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 6 bin 748,95 lira, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi veya Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için 2 bin 413 lira ve her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedelinin 0,51 lira alınması kararlaştırıldı.