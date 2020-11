Tapular emlak danışmanlarına açılıyor

Sadece ‘ekspertiz raporlu’ gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan, Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com, geliştirdiği bulut tabanlı emlak yönetim programıyla gayrimenkul profesyonellerinin hayatını kolaylaştıran RE-OS.com ile işbirliğine gitti. Sektörün bilinir iki proptech markası, emlak danışmanlarının satış imkânlarını artırmak üzere güçlerini birleştirdi.

İki teknoloji firmasının gayrimenkul pazarlama faaliyetleri konusunda işbirliğine gittiği anlaşma uyarınca Tapu.com, tek satış yetkisine sahip olduğu portföyünü, bütün emlakçıların erişim sağlayabildiği, RE-OS.com “Portföy Havuzu”na yükleyecek. Bu sayede RE-OS.com Emlak MLS paylaşım sistemine kayıtlı olan danışmanlar Tapu.com’un kazandıran platformu Alıcılar Kulübü’ne kayıt olarak Tapu.com’da yer alan gayrimenkulleri satıp kazanç elde etme olanağını yakalayacaklar.

Sektörü büyütecek çözüm ortaklığı

"Yönet. Yayınla. Paylaş. Kazan." sloganıyla hizmet veren RE-OS.com Genel Müdürü Hüseyin Öztürk, amaçlarının gayrimenkul danışmanlarına "Hepsi bir arada, tek ekranda, kolayca hizmet sunabilmek" olduğunun altını çizdi. Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Tapu.com işbirliği ile RE-OS.com MLS Portföy Havuzu'nu bankaların, vakıfların ve şirketlerin portföyleriyle daha da genişletmiş oluyoruz. Böylece üyelerimiz bu portföyleri de satabilecek ve buradan kendilerine ekstra satış opsiyonları yaratacaklar. Çözüm ortaklığımızın sektörün büyümesine önemli katkı sunacağına inanıyorum."

“Uzman gayrimenkul danışmanları ile birlikte büyüyeceğiz”

Tapu.com'un Kurucu Ortağı Emre Erşahin ise Tapu.com olarak en büyük önceliklerinin müşterilerine şeffaf bir süreç sunmak olduğunu vurguladı. Erşahin, “Aracılar Kulübümüzde Türkiye'nin birçok ilinde, alanında uzman gayrimenkul danışmanları ile çalışıyoruz. Yaptığımız iş birliği sayesinde RE-OS.com sistemine üye olan danışmanlar da artık Tapu.com'da olan, tek satış yetkili ve uygun fiyatlı gayrimenkullere erişim sağlayabilecekler." şeklinde konuştu.

Değerinde tapularla destek

Son zamanlarda gayrimenkul hakkındaki şeffaf bilgi yanında fiyat şeffaflığının büyük önem kazandığına dikkat çeken Emre Erşahin, fiyatlarını aniden yükselten ev sahiplerinden dolayı işleri zarar gören danışmanlara değerinde tapular sunarak destek sağlayacaklarını söyledi.

Tapu.com hakkında

Tapu.com, sadece ‘ekspertiz raporlu’ gayrimenkulleri alıcılarla buluşturan Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesidir. Şeffaf bir piyasada bilinçli alıcıların vereceği tekliflerle bir gayrimenkulün piyasa değerini bulabileceği düşüncesi üzerine kurulan Tapu.com, 2015 yılında faaliyete geçmiştir ve bugüne kadar 77 ilimizde yaklaşık 2.500 tapu devri tamamlamıştır. Gayrimenkul piyasasındaki fiyatların, tıpkı para piyasalarında olduğu gibi ciddi alıcıların şeffaf ve rekabetçi teklifleriyle belirlenmesi gerektiğine inanan Tapu.com, alıcının daha hızlı ve daha doğru karar almasını sağlamaktadır.

RE-OS.com hakkında

RE-OS.com bireysel ve kurumsal gayrimenkul profesyonelleri ve ofislerinin iş hayatını kolaylaştıran etkin, verimli ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayarak, kazançlarını arttıran bulut tabanlı bir emlak yönetim programıdır. Her an, her yerde (ofiste, müşteri yanında veya sahada) bir lokasyona bağlı kalmadan, mobil uyumlu özelliği ile anlık olarak emlak danışmanlığı işinin yapılmasını sağlar ve danışmanların hayatını kolaylaştırırken kazançlarını arttırmayı sağlar.

RE-OS.com Emlak MLS platformu; gayrimenkul portföy yönetimi, müşteri yönetimi/CRM, talep & portföy eşleşme, ajanda/iş takibi başta olmak üzere genel olarak emlak ofis yönetimini profesyonelleştiren bir sistemdir. Sektörün lider markaları ve tecrübeli profesyonellerinin katkılarıyla sürekli geliştirilen, güncel bir yönetim sistemidir. Türkiye’de ilk kez izinli emlak web sitesi entegrasyonlarını geliştiren REOS, tek merkezden dijital pazarlama yapılmasını sağlar.