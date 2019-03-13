"Tarihi istihdam teşvikinden yararlanın"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasının, iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunduğunu ve bunların pek çoğunun tarihi destekler olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladığını belirten Zeytinoğlu, bunlara yönelik yasal düzenlemenin de hızla Meclis'ten geçtiğini ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde 25 Şubat'ta "Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası başlatıldığını kaydetti.

- "3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor"

İstihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğuna ve bunların pek çoğunun tarihi destekler olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlardan birincisi, nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca iş verenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İş veren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek."

- "Düzenini bozma, istihdamı koru"

Ayhan Zeytinoğlu, iş dünyasına çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bir iş veren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa, çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz iş verene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru."

Teşviklere ilişkin tüm detaylara "istihdamseferberligi.org" adresinden ulaşabildiğini aktaran Zeytinoğlu, bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düştüğünü, istihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet beklediklerini belirtti.

"Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin hem ekonominin büyümesine katkınız olsun hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun." ifadesini kullanan Zeytinoğlu, dünün en çok kazananlarının, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar olduğunu kaydetti.

Ayhan Zeytinoğlu, "Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, 'Burada iş var, burada aş var, burada gelecek var.' diyoruz." açıklamasını yaptı.

Kentte istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceklerini bildiren Zeytinoğlu, Kocaeli'de her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyeleri kutlayacaklarını, 2017'deki istihdam seferberliğinde ise kamu-özel sektörün el ele verdiğini ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladığını belirtti.