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Tarım Fuarı’na akın ettiler

Ekonomi Bakanlığı'nın da desteğini alan Growtech Eurasia Antalya Tarım Fuarı’na büyük atak yaptı. Fuarın ilk iki gününde ziyaretçi rekoru kırıldı.

Tarım Fuarı’na akın ettiler

Ekonomi Bakanlığı, Türk tarımının uluslararası ortak buluşma platformu Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’nı destek verdi.
Bakanlık, hibe desteği kapsamına aldığı Türkiye’deki tek tarım fuarı olan Growtech Eurasia katılımcılarına, ihracat kabiliyetine sahip oldukları takdirde 30 bin liraya kadar geri ödeme yapıyor.
 
Böylece Growtech Eurasia, Türkiye’de Ekonomi Bakanlığı’nın Desteklediği tek Tarım Fuarı oldu.
Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atılan Growtech Eurasia bu desteğin de etkisi ile ziyaretçi rekoru kırdı.
Çok sayıda ülkeden binlerce katılımcı fuara akın etti. Ayrıca çiftçilerin, köylülerin tarımla ilgili herkesi akın akın fuara geldikleri görüldü.
 

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Growtech Eurasia
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