Tarım istihdamdaki gücünü koruyor

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın istihdamdaki gücünü koruduğunu belirterek, "Tarım, nisan ayında 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,8 puan düşürdü." ifadesini kullandı.

Bayraktar, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, tarımda istihdamın, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 15 bin kişi azalmasına rağmen istihdamdaki payının hala çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Nisanda toplam istihdamın yüzde 18,3'ünü tarımın karşıladığına işaret eden Bayraktar, söz konusu ayda tarımda 2 milyon 953 bin erkek, 2 milyon 352 bin kadının istihdam edildiğini vurguladı.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Nisan ayında tarım, kadınlarda işsizliği 3,5 puan düşürerek yüzde 15,8'den yüzde 12,3'e, erkeklerde 1,2 puan düşürerek yüzde 9,5'ten yüzde 8,3'e, toplamda işsizliği 1,8 puan düşürerek yüzde 11,4'ten yüzde 9,6'ya indirdi. Tarımda istihdam her yıl temmuz ve ağustosta zirveye ulaşıyor. Eylül ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdam da gerilemeye başlıyor. Ocak-şubat aylarında en alt düzeye iniyor. Tarım, nisanda 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı."