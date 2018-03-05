"Tarım" kategorisinde birinci oldu!

Vodafone Türkiye ve Fibabanka sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin

öncülüğünde, Anadolu’daki markalaşma potansiyelini ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla bu yıl

10’uncusu düzenlenen “Anadolu Markaları Yarışması” sonuçlandı. Adana’nın Kozan ilçesinde

faaliyet gösteren ve Türkiye’nin çiçek florasının zenginliğini ekonomiye kazandırmaya yönelik

çalışmalarıyla tanınan Anavarza Bal, yarışmanın ‘Büyük İşletmeler-Tarım’ kategorisinde 1’inci oldu.



DEĞERLENDİRME 4 KATEGORİDE YAPILDI

Yarışmada, markalaşma yolunda başarılı firmalar ‘Büyük İşletmeler’, ‘Tarım-Gıda’, ‘Ticaret ve

İmalat’ ve ‘Küçük İşletmeler’ kategorilerinde değerlendirildi. Anadolu’nun dört bir yanından başvuran

ve büyük bölümü kendi sektörünün lokomotif olan çok sayıda firmanın değerlendirildiği yarışmada, 4

kategoride toplam 17 ödül verildi. Yarışmanın ‘Büyük İşletmeler’ kategorisinin ‘Tarım’ alt

kategorisinde Türkiye 1’incisi, Anavarza Bal oldu.



EŞSİZ BİR COĞRAFYADAYIZ

Anavarza Bal adına ödülü alan Anavarza Bal’ın Genel Müdürü Can Sezen; "Türkiye çiçek florası

zenginliği olarak dünyada eşsiz bir coğrafya. Dünyanın en lezzetleri ballarını bu coğrafyadan lezzet

tutkunlarına ulaştırmak için çalışıyoruz. Marka ‘Her bal tatlıdır ama her bal lezzetli değildir’

iddiasındayız. Bu iddiamızın bugün aldığımız ödülle karşılık bulduğunu gördük. Markalaşma süreci

uzun ve yorucu bir süreç. Ödülle birlikte yorgunluğumuz azaldı, iddiamız büyüdü” dedi.