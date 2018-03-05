Vodafone Türkiye ve Fibabanka sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin
öncülüğünde, Anadolu’daki markalaşma potansiyelini ortaya çıkarmak ve desteklemek amacıyla bu yıl
10’uncusu düzenlenen “Anadolu Markaları Yarışması” sonuçlandı. Adana’nın Kozan ilçesinde
faaliyet gösteren ve Türkiye’nin çiçek florasının zenginliğini ekonomiye kazandırmaya yönelik
çalışmalarıyla tanınan Anavarza Bal, yarışmanın ‘Büyük İşletmeler-Tarım’ kategorisinde 1’inci oldu.
DEĞERLENDİRME 4 KATEGORİDE YAPILDI
Yarışmada, markalaşma yolunda başarılı firmalar ‘Büyük İşletmeler’, ‘Tarım-Gıda’, ‘Ticaret ve
İmalat’ ve ‘Küçük İşletmeler’ kategorilerinde değerlendirildi. Anadolu’nun dört bir yanından başvuran
ve büyük bölümü kendi sektörünün lokomotif olan çok sayıda firmanın değerlendirildiği yarışmada, 4
kategoride toplam 17 ödül verildi. Yarışmanın ‘Büyük İşletmeler’ kategorisinin ‘Tarım’ alt
kategorisinde Türkiye 1’incisi, Anavarza Bal oldu.
EŞSİZ BİR COĞRAFYADAYIZ
Anavarza Bal adına ödülü alan Anavarza Bal’ın Genel Müdürü Can Sezen; "Türkiye çiçek florası
zenginliği olarak dünyada eşsiz bir coğrafya. Dünyanın en lezzetleri ballarını bu coğrafyadan lezzet
tutkunlarına ulaştırmak için çalışıyoruz. Marka ‘Her bal tatlıdır ama her bal lezzetli değildir’
iddiasındayız. Bu iddiamızın bugün aldığımız ödülle karşılık bulduğunu gördük. Markalaşma süreci
uzun ve yorucu bir süreç. Ödülle birlikte yorgunluğumuz azaldı, iddiamız büyüdü” dedi.
"Tarım" kategorisinde birinci oldu!
Türkiye’nin çiçek florasının zenginliğini ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarıyla tanınan Anavarza Bal, 10’uncu ‘Anadolu Markaları Yarışması’nda kendi kategorisinde 1’inci oldu.
05 Mart 2018 Pazartesi 16:02
Vodafone Türkiye ve Fibabanka sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin