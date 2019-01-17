Tarım Kredi ile İşyurtları Kurumu arasında iş birliği

ANKARA (AA) - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) tarafından, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı işletmelerde tutuklu ve hükümlülerin bakımını yaptığı hayvanların yem ihtiyacı karşılanacak.

Tutuklu ve hükümlülerin çalıştığı işletmelerde yetiştirilen hayvanların yemlerinin tedarikine ilişkin iş birliği protokolü, Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan ve Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay tarafından Tarım Kredi'de düzenlenen törenle imzalandı.

Poyraz, burada yaptığı konuşmada, Tarım Kredi olarak üreticilere destek olmak ve devletin sağladığı imkanları çiftçilere ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

İmzalanan protokolle, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı işletmelerin büyükbaş ve küçükbaş karma hayvan yemi ihtiyaçlarının, Tarım Kredi Yem markası ve sabit fiyat garantisiyle karşılanacağını belirten Poyraz, kurumlar arası iş birlikleriyle yeni pazar oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi.

Murat Atan da Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun 60 bin ton et ihtiyacını karşılayan bir kurum olduğuna işaret ederek "Burada 60 bin hükümlü ve tutuklunun çalışmasıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalanırken, Tarım Kredi yetkililerine tutuklu ve hükümlülerin ürettiği Kütahya çinisi ürünler hediye edildi. Çiftçilerin ürünlerinden oluşan paket de Atan ve Adalet Bakanlığı yetkililerine sunuldu.