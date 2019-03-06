Tarım Kredi Kooperatifleri 11. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, esas hedeflerinin tüm üreticilerin, pazarlamacı hüviyetlerinden kurtulmaları noktasında gerekli çalışmaları yapmak olduğunu belirterek, "Bu konuda başarılı olursak, gerçek anlamda kooperatifçiliği yapmış oluruz." dedi.

Poyraz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin TOBB Konferans Salonu'ndaki 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye'de kooperatifçilik anlamında en fazla tecrübeye sahip olan kurumun Tarım Kredi olduğunu söyledi.

Bu birikime sahip olunduğunun tüm teşkilatlarca bilinmesi ve ona göre risk alma kabiliyetinin daha ileriye taşınması gerektiğini dile getiren Poyraz, ülke geneline yayılan kooperatifleri "Tarım Kredi'nin en büyük gücü" olarak nitelendirdi.

Poyraz, geleceğin kooperatifçilikte olduğuna işaret ederek, "Süreç içerisinde bazı terslikler yaşanabiliyor. 10. Genel Kuruldan bugüne kadar yönetimin sıklıkla değişmiş olması bu tip yapılarda potansiyeli kullanmanın önündeki en büyük engel." diye konuştu.

Bu ay sonunda yapılacak yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin 4 yıl daha seçim görmeyeceğini belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önünde 4 yıllık, istikrarlı bir dönem var. Bizim bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Esas hedefimiz, tüm üreticilerimizin pazarlamacı hüviyetinden kurtulması noktasında gerekli çalışmaları yapmak. Bu konuda başarılı olursak, gerçek anlamda kooperatifçiliği yapmış oluruz. Bir çiftçiden hem veteriner hem ziraat mühendisi hem de pazarlamacı olmasını bekleyemeyiz. Bu konuda üreticimizin yükünü hafifletmeliyiz."

Poyraz, ürettiği ürünün değerini bularak pazara ulaştırılması noktasında çiftçinin yanında olacaklarını ifade ederek, bunun için alt yapılarını yenilemeleri gerektiğini dile getirdi.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki pazarlarda da seslerini duyuracaklarını ifade eden Poyraz, "Tarım Kredi olarak, bütün dünya ölçeğinde bir yapılanmaya gidip Türkiye'de ürün fazlası varsa bunu yurt dışına satmamız lazım. Üretimin en başından başlayıp uluslararası pazarda satılmasına kadarki bütün zincir halkalarını tek tek tamamlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.