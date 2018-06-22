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Tarım kredi kooperatiflerinin lisanslı depoları için kira desteği

- Tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin lisanslı depo işletmelerine, üreticiden aldıkları ürünlerin muhafazası karşılığı ilave kira desteği sağlanacak

Tarım kredi kooperatiflerinin lisanslı depoları için kira desteği

ANKARA (AA) - Tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin lisanslı depo işletmelerine, üreticiden aldıkları ürünleri muhafaza için ilave kira desteği verilecek.

Bakanlar Kurulunun "Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla kira desteği sağlanacak lisanslı depo işletmelerine, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu'na göre kurulan tarım kredi kooperatifleri ve birliklerin lisanslı depo işletmeleri de dahil edildi.

Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, üretici birlikleri, örgütleri ile tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin ÇKS'ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ürünlerini muhafaza eden lisanslı depo işletmelerine, belirlenen üst sınırları geçmemek üzere, bu yılın hasat döneminden başlamak üzere, her üretim yılına ait ürün için en fazla 6 ay süreyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacak kira ücretlerinin tamamını karşılayacak şekilde ilave kira desteği ödenecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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