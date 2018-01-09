Tarım Kredi'den çiftçiye sigorta çağrısı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üreticilere kredi borçlarının yapılandırılmasında mağdur olmamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmaları, tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu.

Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) üzerinden yapılan tarım sigortalarında primin yarısının, bazı teminatlarda ise primin üçte ikisinin devlet tarafından ödendiğini anımsattı. Poyraz, ayrıca çiftçilerin, tarımsal işletme varlıklarını TARSİM'e sigorta ettirmeleri halinde, Tarım Kredi'den kullandıkları kredilere ait faizlerin yüzde 25'ten yüzde 100'e kadarının da devlet tarafından ödendiğini ve indirimli faiz oranlarından faydalanma imkanının sunulduğunu söyledi.

Bunların yanı sıra doğal afetler sebebiyle kredi borcunu ödeyemeyen ortakların kredi borçlarının ertelenmesinde, yasal mevzuat gereğince yalnızca faiz indirimli kredi borçlarının ertelenebildiğinin altını çizen Poyraz, üreticilerin tarımsal varlıklarının TARSİM'e sigorta ettirilmesi şartının, kredi borçlarının ertelenmesi işlemlerinde de arandığını ifade etti.

Poyraz, 2017'deki kredi borçlarının ertelenmesi işlemlerinde TARSİM'e sigorta yaptıran ortakların bu imkandan faydalanırken, sigorta yaptırmayanların ertelemeden yararlanamayarak mağdur olduğuna dikkati çekerek, "Bu açıdan tüm üreticileri ve ortakları ÇKS'ye kayıt olmaya ve bilgilerini güncellemeye, TARSİM'e sigorta yaptırmaya davet ediyorum." dedi.

- Sigortada kapsam genişledi

Bu yıl TARSİM kapsamının daha da genişlediğinin altını çizen Poyraz, şunları kaydetti:

"Kadın ve genç çiftçilerimizin tarım sigortalarına katılımını teşvik etmek amacıyla tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i oranında indirime gidildi ve İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nın kapsamına buğdayın yanı sıra arpa, çavdar, tritikale, yulaf ürünleri ve bu ürünlerin tohumlukları da dahil edildi."

Üreticilerin, ürünlerin son kabul tarihinden önce sigortalarını yaptırabileceklerini belirten Poyraz, son güne kalınması halinde yoğunluktan dolayı zorluk yaşanabileceğini sözlerine ekledi.