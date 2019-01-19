Tarım Kredi'den

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, katılım bankacılığı açısından tarım sektöründeki potansiyele dikkati çekerek, "Biz Vakıf Katılıma teklifte bulunduk. Bir miktar parayı onlar, bir miktar parayı biz koyarak ürün alacağız. Ürünü sattıktan sonra kazancı paylaşacağız." dedi.

Poyraz, AA muhabirine birliğin faaliyetleri ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kredi Yurtlar Kurumuna ürün vermeye başladıklarını anlatan Poyraz, piyasada fiyatları mümkün olduğu kadar sabit tutmaya çalıştıklarını söyledi. Poyraz, yem sektöründe ana aktörlerden olduklarını ve geçen yıl bu sektöre fiyat regülasyonu anlamında katkılarının olduğunu anlattı.

Orta vadede Tarım Kredi'nin 5 milyar liralık ürün alımı hedeflediğinin altını çizen Poyraz, bu ürünlerin doğrudan pazara yansıtılmasını önemsediklerini ve bunu geliştireceklerini kaydetti.

Poyraz, bu yıl planlı üretim modeli noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Planlı üretim noktasındaki çalışmalarımız bu sene çok daha iyi hissedilecek. Mesela zeytinyağı yapıyoruz. Bu yıl makarna üretimi için anlaşmalar yaptık. Meyve suyu üretimi noktasında da makarna gibi girişimlerimiz var. Çeltik fabrikamız var." ifadelerini kullandı.

- "Tarımda katılım bankacılığı keşfedilmeli"

Çiftçilerden alınan ürünler için üretim safhasında finansmana ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Poyraz, şöyle devam etti:

"Katılım bankacılığında toplanan mevduatlar tarım sektöründe kullanılırsa geri dönüşü aylar içerisinde sağlanır. Biz Vakıf Katılım Bankası ile örnek olsun diye bir proje başlattık. Adıyaman'da fıstık işleme tesisimiz var. Biz ortaklarımızdan fıstığı alıyoruz. Alırken bize finansman lazım. Bunu bir bankadan kredi kullanarak yapıyoruz ayrıca işletme için de kredi kullanıyoruz. Sonra ürünü satarken bu kredi faizlerini maliyet unsuru olarak ekliyorum. Biz Vakıf Katılıma teklifte bulunduk. Bir miktar parayı onlar, bir miktar parayı biz koyarak ürün alacağız. Birlikte aldığımız ürünü satıp masraflardan sonra kazancı paylaşacağız. Bu da en fazla 5-6 ay içerisinde geri dönüş olacak. Bunu katılım bankalarının dikkatini buraya çekmek için yaptık. Bu ve buna benzer örnekleri uygulayalım ki tarım sektöründe tarım katılım bankasının ne kadar gerekli olduğunun ve soframıza gelen her gıdanın tam olarak helal gıda olması konusunda adımlar atmamız lazım ve katılım bankacılığının tarım sektöründe inanılmaz potansiyel var. Bunun keşfedilmesi lazım."

Poyraz, katılım bankacılığı noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını, kuracakları katılım bankasının Türkiye'nin katılım bankası olmaya aday olduğunu kaydetti.

Dış pazarlar noktasında yürüttükleri çalışmalara değinen Poyraz, Çin pazarını önemsediklerini, Katar başta olmak üzere Orta Doğu'yu da hedef pazar olarak gördüklerini anlattı.