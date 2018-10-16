Tarım Krediden üretici için

BURSA (AA) - ZAFER AKPINAR - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, ortaklarından alıp piyasaya arz ettikleri ürünün yaklaşık 450 milyon lira civarında olduğunu, bu rakamı 5 milyar lira seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatif ortaklarına yüzde 77'i ayni olmak üzere yıllık 9 milyar lira civarında kredi verdiklerini belirtti.

Ortaklarından aldıkları ürünü birçok noktada tüketiciyle buluşturduklarını ifade eden Poyraz, şöyle konuştu:

"Alım noktasında, ortaklarımızın ürünlerini değerlendirme noktasında, onlardan aldığımız ve pazara arz ettiğimiz ürün, yaklaşık 450 milyon lira civarında 2017 sonu itibarıyla. Biz istiyoruz ki bu 450 milyon lira rakamı asgari 5 milyar lira bandına çıksın. Buradaki amacımız da şu; bir taraftan arz-talep dengesi noktasındaki dalgalanmayı minimize etme, bu noktada belki çorbada bizim de tuzumuz olur mantığıyla yaklaşıyoruz. Diğer taraftan da toplumumuza sağlıklı doğal ürün yedirme noktasında bir sorumluluk üstlenmek istiyoruz. Şu anda biz ortaklarımızdan aldığımız ürünü doğrudan doğruya işliyoruz, paketliyoruz ve vatandaşımıza arz ediyoruz. Bunu tüm Türkiye'de ulusal marketler için yapıyoruz. Bunun dışında kurumsal noktada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ana tedarikçisi konumundayız. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ürün vermeye başladık. Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarındaki yaklaşık 700 bin öğrencimizin tek tedarikçisi biziz."

Poyraz, gıda konusunun, özellikle tağşiş kavramı açısından düşünüldüğünde suistimale çok açık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu noktada her ne kadar bir taraftan bakanlığımız, bir taraftan yerel yönetimler, belediye başkanı arkadaşlarımız, gıda denetimi noktasında ciddi sorumluluklar üstlense de başlangıç noktasından itibaren yani ürünün üretildiği andan itibaren kontrol mekanizmalarımızı kendi işleyişimizi oluşturup marketlere ve diğer toptan verdiğimiz kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasını sağlıklı bir şekilde kurma gayretindeyiz. Bunu da yaptık şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında gıdaların sağlıklı bir şekilde depolanabileceği depolarımızı yaptık."

- 15 bin ton zeytin alımı

Ortaklarından çeltik aldıklarını, pirinç olarak geri verdiklerini anlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Geçen sene 50 bin ton ayçiçeği aldık bunu sezon içinde yağa dönüştürüp verdik. Diyelim ki 2 bin 500 ton sofralık veya sıkmalık zeytin aldık, onu zeytinyağına dönüştürüp veya sofralık zeytine dönüştürüp veriyoruz. 10 yem fabrikamız var ve Türkiye'de şu anda çok ciddi bir yem tüketimi de var. Yem tedariki noktasında da arpa, buğday ve mısır olmak üzere onları da ortaklarımızdan alıp fabrikalarımızda işleyip yeme dönüştürüp diğer yetiştiricilere Türkiye'nin dört bir tarafında bu yemleri satıyoruz. Türkiye genelinde geçen sene 2 bin 500 ton olan yağlık ve sofralık zeytin alımını bu yıl 6 katına, 15 bin tona çıkaracağız."

Poyraz, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ilk ürünü verdikten sonra ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini, bunu geliştirme ve daha fazla iş birliği noktasında çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.