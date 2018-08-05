Tarım Kredi'nin arpa alımı sürecek

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, yem fabrikalarında kullanılmak üzere bu yıl yaklaşık 112 bin ton arpa aldıklarını belirterek, "Bu hasat döneminde alımlar sürecek. Burada temel çıkış noktamız, yem fiyatlarını olabilecek en düşük noktada tutmak." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi'nin piyasayı dengelemek amacıyla yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üreticinin "Üretiyoruz, ürünümüz para etmiyor", tüketicinin de "Tarlada 1 lira olan ürünü, neden 5-6 liraya yiyoruz." gibi şikayetleri olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bu şikayetleri önlemek için yapabildiğimiz kadar aradaki maliyetleri aşağı çekerek hem üreticimizin yani ortağımızın ürününü değerinde almak, hem de olabildiği kadar makul fiyatlarda tüketicimize bu ürünleri ulaştırarak bu dengesizliliği giderme noktasında gayretimiz var." ifadesini kullandı.

Poyraz, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler, kamu kurumları, gıda market zincirleri gibi kesimlere tedarikçi olarak ürün temin ettiklerini dile getirerek, bu kapsamda da üretici ortaklardan alınan ürünleri işlediklerini anlattı.



Tarım Kredi'ye ait yem fabrikalarında işlemek için de ürün aldıklarına işaret eden Poyraz, "Bu sene yem fabrikalarında kullanılmak üzere aldığımız arpa miktarı yaklaşık 112 bin ton civarında. Bu hasat zamanında Türkiye genelinde, özellikle büyük çoğunluğu kendi yem fabrikalarımızda kullanılmak üzere daha da arpa alımı yapacağız. Burada temel çıkış noktamız, özellikle kendi ortağımızdan aldığımız girdiyi, kendi fabrikalarımızda işleyerek yem fiyatlarını olabilecek en düşük noktada tutmak." diye konuştu.

Poyraz, bu yıl piyasayı düzenleme anlamında 70 bin ton ayçiçeği, 12 bin ton çeltik, 6 bin ton fasulye, 4 bin ton mercimek, 12 bin ton nohut, 120 bin tondan fazla buğday alımı yaptıklarını bildirerek, alımların devam edeceğini söyledi.

Ürünlerinin kalitesine dikkati çeken Poyraz, "Tarım Kredi'den alınan zeytinyağı kesinlikle zeytinyağıdır. Ayçiçeği yağı da ayçiçeği yağıdır. Bulgur Türkiye'de standartları en iyi olan bulgurdur. Kalite, asla ama asla taviz vermeyeceğimiz özelliğimizdir." dedi.







