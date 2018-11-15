Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yılın 10 ayında tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerde ihracatın 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,6 artarak 672 milyon dolara ulaştığını belirterek, yıl sonu hedeflerinin ise 800 milyon dolar ihracatı yakalamak olduğunu kaydetti.

Makine İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, Bologna'da düzenlenen ve 40 ülkeden 2 bin firmanın katılımıyla gerçekleşen EIMA Fuarı, bu yıl Türkiye'den 75 imalatçı firmayı ağırladı.

Toplam 70 milyar dolar hacimli bir küresel ihracat gücünü bu fuarda buluşturan ve Türkiye'nin makine pazarları içinde ilk dörtte yer alan İtalya'da, Türk makine sektörü yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Türkiye'nin makinecileri tanıtım çalışmalarında "Her Şeyin Başladığı Toprakların Sahibi Biziz" sloganıyla, Anadolu!nun insanlık tarihinde yerleşik tarımın ilk kez gerçekleştiği coğrafyanın bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, İtalya'nın tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler alanında yenilikçi yaklaşımı, bilgi ve deneyim üstünlüğüyle rekabette çok güçlü bir konumda olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin tarım makineleri İtalya'nın ikinci sırada yer aldığını kaydeden Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İtalya, Türkiye'nin makinecileri için sektörde bilinirliği arttırmada stratejik öneme sahiptir. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerin en önemli buluşma noktası olan fuarda, makinelerimizin kalitesini, performans ve gücünü tüm dünya görmüştür. Yılın 10 ayında tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerinde ihracatımızı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 23,6 artırarak 672 milyon dolara taşıdık. İhracatçı birliğimiz ve sektörel derneklerimizin el birliğiyle sürdürdüğü etkin faaliyetler sayesinde tarım makineleri ihracatında yıl sonunda 800 milyon dolar hedefimize rahatça ulaşacağımıza inanıyoruz."





- "İtalya'da gördüğümüz ilgiden memnunuz"





Karavelioğlu, uzun zamandır cari fazla veren tarım makineleri sektörünün, dış ticaret rakamlarını olumlu etkileyerek ekonomiye değer kattığını vurguladı.

Bu sektörün bütün makine dallarının bir buluşma noktası olduğunu kaydeden Karavelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Elektronik ve yazılımla entegredir; traktörler, iş makineleri, araç üstü ekipmanlar, sulama, pompa, vana, iklimlendirme, elleçleme, depolama, hidrolik, pnömatik, güç aktarma sistemleri gibi hemen bütün segmentlerinin en üst teknolojilerini bir araya getirir. Sistem yaklaşımını ortaya koyarak hızlı katma değer artışının sağlanabileceği bir fırsat alanıdır. Bu alandaki başarımız bir tesadüf değil çünkü Türkiye’nin Makinecileri’nin sadece tarım makineleri alanında değil, makine sektörünün hiçbir kolunda kalite ve teknoloji eksikliği bulunmamaktadır. Ürünlerimizin verimlilikleri sürekli artarken, ihraç birim fiyatlarının yükselmesi uzun yıllara dayanan tecrübe ve yatırımlarımızın bir karşılığıdır."

Karavelioğlu, Bologna'da sergiledikleri yeni ürünlerin katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Korumacı politikaların tarımı da yerelleştirip, yerlileştireceği ve tarımsal yatırımların hızla büyüyeceği bir dönemde dünya çiftçilerinden gördüğümüz ilgiden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.