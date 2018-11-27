Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Atletizm Trabzon
KIKO MILANO, TÜRKİYE’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
KIKO, İSTİKLAL CADDESİNDE
Gelir testi uyarısı
Gelir testi uyarısı
AB'nin Brexit zirvesi
AB'nin Brexit zirvesi
Milli geliri uçurdu
Milli geliri uçurdu
STAR'ın iskelesi ondan
STAR'ın iskelesi ondan

Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "2019 yılında bitkisel ürün sigortası çerçevesinde, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararlar teminat kapsamına alınırken, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcı pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekildi" - "Hububat ürünlerine nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek gibi baklagil ürünleri de ilave edilerek, bu ürünlerin kuraklık başta olmak üzere don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerden oluşan kayıplarının önüne geçilecek"

Tarım sigortalarının kapsamı genişletildi
banner17

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsadığı ürün, bölge ve destek oranlarının genişletildiğini belirterek, "2019 yılında bitkisel ürün sigortası çerçevesinde, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararlar teminat kapsamına alınırken, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcı pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekildi." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, üreticilerden gelen yoğun talep üzerine sigorta poliçe sayısının artırılması ve dolayısıyla sigortalılık oranlarının yükseltilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandığını ve TARSİM'in kapsadığı ürün, bölge ve destek oranlarının genişletildiğini anımsattı.

Gelecek yıl bitkisel ürün sigortası çerçevesinde, incir ve üzümde yağmur riskinin verdiği zararların teminat kapsamına alındığına işaret eden Pakdemirli, elma, armut ve ayvada teminat başlangıcının pembe/beyaz tomurcuk dönemine çekildiğini bildirdi.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda da değişiklik yapıldığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2017 yılında kuru tarım alanlarında yaygın olarak üretimi yapılan buğday ve sertifikalı tohumluğu ile uygulama başlamıştı. 2018 yılında ise arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ile sertifikalı tohumlukları kapsama girmişti. Karar ile 2019 yılında hububat ürünlerine nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek gibi baklagil ürünleri de ilave edilerek, bu ürünlerin kuraklık başta olmak üzere don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerden oluşan kayıplarının önüne geçilecek."

- "Büyükbaş hayvanlar terör riski kapsamına alındı"

Pakdemirli, sera sigortaları kapsamındaki sera ve yüksek tünellere ilave olarak, Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı alçak tüneller ve seralarda üretimi yapılan saksılı süs bitkilerinin teminat kapsamına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda da değişiklikler yapılarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar terör riski ile teminat kapsamına alındı.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda yetiştirici talepleri doğrultusunda, yavru atma riski teminat kapsamına alındı. Arıcılık sigortası kapsamında sigorta bedelinin tazminat oranları da yeniden belirlendi ve bal da teminat kapsamına alındı."

Tarım sigortası branşlarında muafiyet-müşterek sigorta oranları ile tarife fiyat düzenlemelerine giderek, üretici lehine iyileştirmeler yaptıklarını aktaran Pakdemirli, karar kapsamında belirlenen riskler için 2019 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteğine devam edileceğini kaydetti.

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında (yüzde 66,7) ek prim desteği sağlanacağını belirten Pakdemirli, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamasında da sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği sağlanacağını bildirdi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliTARSİM
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1