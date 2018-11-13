"Tarım sigortası maliyet değil ihtiyaç"

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, tarım sigortasının maliyet değil ihtiyaç olduğunu, milli servetin boşa gitmemesi için çiftçilerin mutlaka sigortasını yaptırmasını gerektiğini söyledi.

Satoğu, Tarım Sigortaları Havuzu'nun faaliyetleri hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin başlangıcından bugüne kadar geçen 12 yıllık süreçte 160 milyar liralık tarımsal varlık teminat kapsamına alındığını belirtti.

Tüm tarım sigortası branşlarında 10 milyonun üzerinde poliçe düzenlendiğini bildiren Satoğlu, "11 milyonun üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 158 milyon dekar alan ve 8,5 milyon adet aktif arılı kovan sigortalandı. Üreticilerden 3,9 milyar lira prim toplanırken, 4,6 milyar lira hasar ödemesi yapıldı." diye konuştu.

Satoğlu, sigorta havuzunun kar amacıyla kurgulanmadığını, hedefin tarım ekonomisinin sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak olduğunun altını çizerek, "Tarım sigortası priminin en az yarısını devlet ödüyor. Tarım sigortası maliyet değil ihtiyaçtır. Milli servetimizin boşa gitmemesi için çiftçilerimiz sigortasını mutlaka yaptırmalı." ifadelerini kullandı.

Bu yıla ilişkin hedeflerinin gerçekleşeceğini öngördüklerini vurgulayan Satoğlu, şunları kaydetti:

"Yılın başından bugüne kadar tüm tarım sigortası branşlarında 1,6 milyon adet poliçe üretildi. 35 milyar lira tarımsal varlık sigortalandı. Sigortalılardan 870 milyon liraya yakın prim toplandı. 22 milyon dekar alan sigortalandı. 2,8 milyona yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı. Arılı kovan sayısı ise 1,6 milyon adede ulaştı. Bu yıl ürünleri, seraları ve hayvanları çeşitli risklerden ve doğal afetlerden ötürü zarar gören üreticilerimize 653 milyon liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde 469 milyon lira daha ödeme gerçekleştireceğiz. Sonuç olarak 1,1 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirmiş olacağız."