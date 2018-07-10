Tarım sigortası varlık bedeli 28 milyar lira

İSTANBUL (AA) - TARSİM, 2018 yılının ilk yarısında, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedelinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış ile 28 milyar liraya ulaştığını bildirdi.



TARSİM'den yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğü, üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisinin arttığı, değişen iklim şartları sebebiyle yaşanan doğal afetlerin, sistemin güçlü yapısının, bu alanda hayata geçirilen yeni uygulamaların, üreticilerin duyduğu memnuniyetin ve devletin tarımın gelişimini teşvik eden yaklaşımının bu artışta etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarların yıkıcı nitelikte olduğunun ve tüm dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de derinden etkilediğinin altı çizilerek, artık sigortasız olarak sürdürülen tarım faaliyetlerinin bile bile lades olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya alınmakta, devletin üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda yüzde 67'ye ulaşmakta, üreticilere ödeme kolaylıkları sağlanmakta ve bu doğrultuda portföy istikrarlı bir şekilde büyümektedir. 2018 yılının ilk yarısında, tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış ile 28 milyar liraya, poliçe adedi 1,5 milyona, prim üretimi 1,6 milyar liraya, büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedi yüzde 35 artış ile 1,6 milyona, Bitkisel Ürün Sigortalarında sigortalı alan 22 milyon dekara ulaşmıştır. Ayrıca yeni yılda kapsamı genişletilen İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’na olan ilginin arttığı ve bu branşta üretilen poliçe adedinin 80 bini geçtiği görülmektedir.



Tarım sigortalarını yaşanan hasarlar anlamında değerlendiğimizde ise, geçtiğimiz yıllara kıyasla Mayıs ayına kadar ciddi anlamda bir hasar ile karşılaşılmadığı dikkati çekmiştir. Bazı bölgelerde don nedenli hasarlar yaşansa da bunlar bir önceki yıla göre yıkıcı boyutlarda ve yaygın bir şekilde gerçekleşmemiştir. Ancak mayıs ayından itibaren dolu, sel ve su baskını ile fırtına nedenli hasarlarda artışlar olduğu gözlemlenmektedir.

Bu yıl, tüm tarım sigortası branşlarında 257 bin adedin üzerinde ihbar alınmıştır. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına ile sel ve su baskını, hasar ihbarı alınan illerde Malatya, Manisa ve Konya, ürünlerde ise kayısı, buğday ve üzüm öne çıkmıştır. Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve tüm hızıyla devam eden ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, bölge müdürlüklerimiz de iştirak etmektedir. Hasar dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar çerçevesinde, 172 milyon lira ödeme yapılmış olup, ürünlerin poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 770 milyon liranın üzerinde ödeme yapılacaktır."



