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Tarım ÜFE ağustosta azaldı

- Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,63 azaldı

Tarım ÜFE ağustosta azaldı

ANKARA (AA) - Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,63 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,63 azalarak 148,63 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,53 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 8,51 arttı.

Ormancılık ürünlerinde bir önceki aya göre yüzde 1,58 artış görülürken, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,68, balıkçılıkta yüzde 1,14 düşüş kaydedildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,98 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,46 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,78 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 18,87, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6,04, yağlı meyveler yüzde 3,29 ve tahıllar yüzde 0,28 artarken, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 13,07, üzüm yüzde 2,07 ve lifli bitkiler yüzde 2,34 geriledi.

Sebzeler grubu da bir önceki aya kıyasla yüzde 1,03 azaldı.

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Tarım ÜFETarım ürünleri üretici Fiyat EndeksiTÜİK
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