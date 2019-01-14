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Tarım ÜFE aralıkta arttı

- Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,89 arttı

Tarım ÜFE aralıkta arttı
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ANKARA (AA) - Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), Aralık 2018'de bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,89 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarak 141,87 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 15,89 arttı. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,65 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık değişim yüzde 3,46, balıkçılıkta yüzde 3,43 artış şeklinde olurken, ormancılık ürünlerinde yüzde 4,81 azalış meydana geldi.

Bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,49, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,84 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4,9, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,48, çeltik yüzde 2,17 ve yağlı meyveler yüzde 0,63 arttı, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,56, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 0,54 azaldı.
Aralık 2018'de endekste kapsanan 86 maddeden 48'inin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış görülürken, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

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