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Tarım ÜFE haziran verileri

- Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,97 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 artış gösterdi

Tarım ÜFE haziran verileri
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ANKARA (AA) - Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,97 azalışla 156,02 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,33 yükseldi.

Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 4,04, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,02, balıkçılıkta yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,83, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,73 azalış olurken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,76 artış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 5,71, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4,35, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 1,14 artarken, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8,02, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7,33, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,33 azalış gösterdi.

Haziranda endekste kapsanan 82 maddeden 1'i bu ay endekse girerken, 34'ünün fiyatlarında artış, 39'unun fiyatlarında azalış oldu. 8 maddenin fiyatları ise değişmedi.

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HaziranTarım ÜFETarım ürünleri üretici Fiyat EndeksiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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