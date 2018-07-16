Tarım ÜFE haziranda arttı

ANKARA (AA) - Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,08 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,08 artarak 123,57 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8,97 artış gösterdi. Tarım ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,34 arttı.

Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,03, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,3 azalış, balıkçılıkta yüzde 3,88 artış kaydedildi.

Bir önceki aya göre değişim tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,93, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,05 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 8,56 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından çeltik yüzde 2,31, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 2,24, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1,99 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 1,02, yağlı meyveler yüzde 0,54 ve lifli bitkiler yüzde 0,24 azalış gösterdi.

Haziran 2018'de endekste kapsanan 82 maddeden, 42'sinin fiyatlarında artış, 30'unun fiyatlarında azalış, 9'unun fiyatlarında ise değişim olmadı. Öte yandan 1 madde de bu ay endeks kapsamına girdi.