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Tarım ÜFE kasımda arttı

- Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,37 arttı

Tarım ÜFE kasımda arttı
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ANKARA (AA) - Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,37 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,53 artışla 137,36 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,20, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,37 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,64 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 2,54, balıkçılıkta yüzde 6,36 artış olurken, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,77 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,25, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,66 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,02 düşüş yaşandı.

Alt tarım gruplarından, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 6,14, lifli bitkiler yüzde 4,62, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,03 artış gösterdi, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,56, turunçgiller yüzde 3 geriledi.

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