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Tarım ÜFE martta arttı

- Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,33 artış gösterdi

Tarım ÜFE martta arttı
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ANKARA (AA) - Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,33 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, martta bir önceki aya göre yüzde 1,75 artışla 160,6 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,33 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 16,04 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 1,88, ormancılık ürünlerinde yüzde 5,19 artış gerçekleşirken, balıkçılıkta yüzde 4,71 azalış görüldü.

Bir önceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,62, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,62 artış yaşanırken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,63 azalış kaydedildi.

Alt tarım gruplarından, turunçgiller yüzde 7,96, çeltik yüzde 3,46, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 0,62 artış gösterdi. Yağlı meyveler yüzde 0,33, lifli bitkiler yüzde 5,01, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,28 azaldı.

Mart ayında endekste kapsanan 81 maddeden, 48'inin fiyatları artıp, 27'sinin fiyatları azalırken, 6'sının fiyatları ise değişmedi.

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MartTarım ÜFE
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