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Tarım ÜFE mayısta azaldı

- Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,55 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,47 artış gösterdi

Tarım ÜFE mayısta azaldı

ANKARA (AA) - Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,55 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,47 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,55 düşüşle 123,48 değerini alan Tarım ÜFE, 2017 Aralık'a göre yüzde 0,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,48 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 0,45, balıkçılıkta yüzde 2,08, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,62 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,73, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,68 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 6,53 azalış tespit edildi.

Alt tarım gruplarından koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 4,37, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 2,78 ve çeltik yüzde 2,65 artış gösterirken, yağlı meyveler yüzde 0,59 azaldı.

Söz konusu ayda endekste kapsanan 82 maddeden 38'inin fiyatlarında artış, 26'sının fiyatlarında azalış gözlendi, 12 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. 6 madde bu ay endeks kapsamına alındı.

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MayısTarım ÜFETÜİK
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