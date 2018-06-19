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Tarım ürünleri ithalatı tarife kontenjanı

- Bosna Hersek menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları düzenlendi

Tarım ürünleri ithalatı tarife kontenjanı

ANKARA (AA) - Bosna Hersek menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları düzenlendi, tahsisat yöntemleri belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının, Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı listesinde, alabalıklar, sazan balığı, tatlı mısır, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, hububat ve ürünlerinden elde edilen gıda mamulleri, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri, taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti, dondurulmuş büyükbaş hayvan eti, koyun ve keçi etleriyle sığır, koyun, keçi gibi hayvanların yenilen sakatatı, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, buğday veya mahlut unu, ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil), ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal, karamel yer aldı.

Tebliğle tarife kontenjanı listesinde yer alan söz konusu ürünlerin tahsisat yöntemleri belirlendi.

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Bosna HersekEkonomi BakanlığıResmi GazeteTarife Kontenjanı
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