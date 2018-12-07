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Tarım ürünleri ithalatı tarife kontenjanı

ANKARA (AA) - Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanan tarife kontenjanının tahsisat yöntemi değiştirildi.Ticaret Bakanlığının, Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı...

Tarım ürünleri ithalatı tarife kontenjanı
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ANKARA (AA) - Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanan tarife kontenjanının tahsisat yöntemi değiştirildi.

Ticaret Bakanlığının, Bosna Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı listesinde yer alan "diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel" için tahsisat yöntemi değiştirildi. Söz konusu ürünler için tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilecek. Tahsisat yöntemi beyanname sırasına göre olacak.

Tarife kontenjanı için tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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Resmi GazeteTahsisat YöntemiTicaret Bakanlığı
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