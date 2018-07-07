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Tarım ürünlerinin ithalatı

- Bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları belirlendi

Tarım ürünlerinin ithalatı

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığınca, çeşitli ülkelerden yapılan bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanları açıklandı.

Avrupa Birliği çıkışlı, Arnavutluk, Fas, Filistin, Gürcistan, İran, İsrail, Karadağ, Makedonya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Şili, Tunus ve Ürdün menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğler, belirli bir dönemde Gümrük Vergisi'nde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalat miktarlarını düzenliyor.

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Ekonomi BakanlığıIthalatTarımTarife Kontejanı
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