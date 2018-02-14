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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Kalender:

- "Küçük yatırımcıların tutarları düşük IPARD projelerine ilişkin başvuru dosyaları ve iş planları, ücretsiz olarak üretici örgütleri ve ziraat odaları tarafından hazırlanacak"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Kalender:

ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Hakan Kalender, "Küçük yatırımcıların tutarları düşük IPARD projelerine ilişkin başvuru dosyaları ve iş planları, ücretsiz olarak üretici örgütleri ve ziraat odaları tarafından hazırlanacak." dedi.

TKDK ile Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) arasında, kırsal kalkınma projelerinin ücretsiz hazırlanmasına dönük iş birliği protokolü imzalandı.

Kalender burada yaptığı konuşmada, TKDK tarafından bugüne kadar yaklaşık 11 bin proje için 3 milyar liranın üzerinde hibe verildiğini, bu hibelerle kırsalda yaklaşık 60 bin kişilik istihdam sağlandığını söyledi.

Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı çerçevesinde 2020'ye kadar yaklaşık 5 milyar liralık kaynak ayrıldığına dikkati çeken Kalender, "Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kırsal kalkınmaya verdiği önem ve küçük işletmelerin desteklerden etkin faydalanmasına yönelik projeleri çerçevesinde üretici örgütleriyle iş birliği yapma projesini başlattık." diye konuştu.

Kalender, söz konusu protokolle küçük işletmelerin ücretsiz proje hazırlamasına katkı sağladıklarını belirterek, IPARD kapsamındaki işbirliklerinin kapsamını genişletmeyi düşündüklerini anlattı.

Protokolle sektörün ihtiyaçlarına uygun proje sayısının artmasını da hedeflediklerine işaret eden Kalender, "Üretici örgütleri ve ziraat odalarında görev yapan personele IPARD başvuru dosyası ve iş planı hazırlama eğitimleri verilecek. Küçük yatırımcıların tutarları düşük IPARD projelerine ilişkin başvuru dosyaları ve iş planları, ücretsiz olarak üretici örgütleri ve ziraat odaları tarafından hazırlanacak." ifadesini kullandı.

Kalender, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri, Türkiye Süt Üreticileri ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği ile de protokol imzalanacağını kaydetti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik de protokolün hayvancılık sektörüne katkı sağlayacağını söyledi.

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Hakan KalenderIPARD Kırsal Kalkınma Projelerinin Ücretsiz HazırlanmasıTKDKTÜDKİYEB
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