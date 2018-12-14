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Tarım ve Orman Bakanlığı enstitüsüne "mükemmellik" belgesi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Avrupa Kalite Yönetim Vakfınca (EFQM) verilen "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız" belgesine sahip oldu. Bakanlıktan yapılan...

Tarım ve Orman Bakanlığı enstitüsüne
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Avrupa Kalite Yönetim Vakfınca (EFQM) verilen "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız" belgesine sahip oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Enstitü, tüm bölüm ve birimleriyle uluslararası standartlarda bir kurum olabilmek amacıyla Aralık 2013'te Toplam Kalite Yönetim Sistemi'ne geçti.

Enstitü, klasik yönetim anlayışı yerine bütün paydaşların ihtiyaçlarını ve memnuniyetlerini dikkate alan modern yönetim anlayışını kabul ederek "EFQM Mükemmellik Modeli"ni benimsedi. Haziran'da "Mükemmellikte Yetkinlik" başvurusu yapan Enstitü, yerinde değerlendirme sonucunda da "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız" seviyesine yükselmeyi başardı.

Böylece, Türkiye'de asli görevi Ar-Ge olan sektörler içinde Küresel Mükemmellik Organizasyonu'na katılmaya hak kazanan ilk kurum Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü oldu ve EFQM mükemmellik logosunu kullanmaya hak kazandı.

Öte yandan, Enstitü daha önce, uluslararası seviyede hizmet veren referans laboratuvarları ile Mart 2018'de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Türkiye'yi temsilen "Küresel Toprak Ağı- GLOSOLAN" sistemine kabul edilmişti.

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Avrupa Kalite Yönetim VakfıEFQMTarım Ve Orman BakanlığıToprak Gübre Ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
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