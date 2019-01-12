Tarım ve Orman Bakanlığı milli bilgi sistemine geçiyor

ANKARA (AA - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığı, çalışanlarının özlük hakları işlemlerinin yürütüleceği yerli ve milli personel bilgi sistemine geçiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında görevli bir yazılım ekibi tarafından tamamen öz kaynaklarla "Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi" yazılımı geliştirildi.

Yeni sistemle, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan yaklaşık 152 bin personelin özlük bilgileri, atama, yer değiştirme, kadro, terfi, emeklilik, disiplin, izin, mal bildirimi gibi iş ve işlemleri yapılabilecek. Uygulama sayesinde bakanlığın en önemli ihtiyaçlarından biri olan personelin kendilerine ait özlük bilgilerini takip edebilecekleri ve taleplerini iletecekleri bir ortam oluşturulacak.

Uygulamanın 1. fazı olan memur takip bölümü Şubat 2019'da kullanımına açılacak, 2. fazında yazılım geliştirmeleri ise yapılacak.

Dışarıdan alındığında yaklaşık 15 milyon lira harcama gerektiren yazılımın bakanlık personelince geliştirilmesiyle bu tutarda da tasarruf sağlanmış oldu.



