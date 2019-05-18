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Tarım ve Orman Bakanlığından "Çinçilla tavşanı" açıklaması

- Bakanlık tarafından, Ankara'da 21'i ölü, 32'si canlı Çinçilla tavşanı bulunmasına ilişkin araştırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi

Tarım ve Orman Bakanlığından
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Ankara'da 21'i ölü, 32'si canlı Çinçilla tavşanı bulunduğu ve olayla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir ağaçlandırma alanında 21'i ölü, 32'si canlı Çinçilla cinsi tavşan bulunduğu ve olayın faillerinin bulunması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün araştırmalarının devam ettiği ifade edildi.

Ölen hayvanlardan 2'sinin Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından otopsi için Bakanlığa bağlı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderildiği belirtilen açıklamada, Güney Amerika kökenli Çinçilla tavşanının Türkiye'de doğal olarak bulunduğu da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çinçilla TavşanıTarım Ve Orman Bakanlığı
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