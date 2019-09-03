Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Esra Korkmaz Turkey Macro View (TMV) Consulting Kurucu Genel Müdürü Serkan Özcan Onur Baran Çağlar
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

Tarım ve Orman Şurası hazırlıkları

- DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Bakanlığımız tarafından yapılacak 'Tarım ve Orman Şurası' kurumumuz ve ülkemiz için son derece önemlidir. Buradan çıkacak kararlar ülkemizin tarım, orman ve su konularının anayasası olacak"

Tarım ve Orman Şurası hazırlıkları
banner17

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Tarım ve Orman Şurası'na ilişkin, "Bakanlığımız tarafından yapılacak şura, kurumumuz ve ülkemiz için son derece önemlidir. Buradan çıkacak kararlar ülkemizin tarım, orman ve su konularının anayasası olacak." ifadelerini kullandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Aydın başkanlığında kurum yöneticilerinin katılımıyla Tarım ve Orman Şurası değerlendirme toplantısı yapıldı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ekim ayında yapılması planlanan şuranın kurum ve ülke için son derece önemli olduğunu bildirdi. Aydın, "Buradan çıkacak kararlar ülkemizin tarım, orman ve su konularının anayasası olacaktır. Bizler de DSİ olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bu şurada söz sahibi olup katkı sağlamak amacındayız. Kurum olarak hedeflerimiz var ve inşallah bu hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, toplantıda, şuranın çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi, hedefleri, işleyişi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların istişareleri gerçekleştirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt AydınDSİTarım Ve Orman Şurası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5