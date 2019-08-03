Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi emin keskin Ferhat Bozçelik dünya food istanbul
Altın yeni gözde
Altın yeni gözde
Bakanı ziyaret ettiler
Bakanı ziyaret
Konut kredi faizlerinde devrim
Kredi faizlerinde devrim
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteoroloji uyardı
Samsun’a aronia bahçesi kuruldu
Samsun'da aronia bahçesi

Tarım ve Orman Şurası'na yoğun ilgi

Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen III. Tarım ve Orman Şurası'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların önerileri...

Tarım ve Orman Şurası'na yoğun ilgi
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu olması hedeflenen III. Tarım ve Orman Şurası'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların önerileri ve görüşleriyle sürece doğrudan katılım sağlayabileceği "https://sura.tarimorman.gov.tr" adresine, şuranın tanıtım toplantısının yapıldığı 17 Temmuz'dan bu yana 3 bin 725 görüş bildirildi.
Şura için öneride bulunan vatandaşların mesleki dağılımları Türkiye'nin her kesiminden sürece katkı sağlandığını gösterdi. Bu kapsamda, 756 çiftçi, 490 mühendis, 176 veterinerin yanı sıra öğretmen, doktor, avukat, gazeteci, kaptan, borsacı, asker, hemşire ve daha birçok meslek grubundan vatandaş da görüşlerini iletti.
Gelen tüm görüşler çalışma gruplarına iletilirken, program kapsamında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Çalışma Grubu, Tarımsal Üretim Planlaması Çalışma Grubu, Tarım ve Orman Hukuku Çalışma Grubu, Gıda Güvencesi Çalışma Grubu, Tarımsal Yapı ve Dönüşüm Grubu, Orman Kaynaklarından Faydalanma Grubu ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Grubu ilk toplantılarını gerçekleştirdi.
Öneri ve görüşlerin ele alındığı 21 çalışma grubunun mesaisi 3 ay devam edecek.
Bu çalışmalarla hazırlanacak raporlar neticesinde tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak.
Öte yandan 1,6 milyon çiftçi ve sektörün tüm paydaşlarına da ulaşılarak katkıları talep ediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıIII. Tarım Ve Orman Şurası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5