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Tarım ve orman ürünlerinin ülkeye girişi

- Zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünleriyle diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye gümrük bölgesine girişine yetkili gümrük idarelerine Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü dahil edildi

Tarım ve orman ürünlerinin ülkeye girişi
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ANKARA (AA) - Zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünleriyle diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye gümrük bölgesine girişine yetkili gümrük idarelerine Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Ticaret Bakanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri hariç zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünleriyle diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye gümrük bölgesine girişine yetkili gümrük idarelerine Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü dahil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıTicaret Bakanlığı
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