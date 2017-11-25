Tarıma dayalı OSB'lerin kurulması için şartlar belirlendi

ANKARA (AA) - Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kurulması için yapılan başvuruları değerlendirmek, bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, bitkisel ve hayvansal üretimin teşviki amacıyla, kurulacak TDİOSB’lere idari ve teknik yönden destek verilmesini, üretilen ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanmasına yönelik kurulacak sanayi tesislerine yeterli kalitede ham madde temini amacıyla tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini kapsıyor.

Buna göre, TDİOSB kurulması amacıyla yapılan başvuruları değerlendirmek, bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

TDİOSB alanları diğer kurum ve kuruluşların yatırım ve proje bölgelerine girmeyen kısımlarında kurulacak, seçilen alan gelecekte yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanacak ve yer seçimi yapılırken hakim rüzgarların yönü dikkate alınacak.

TDİOSB alanları, içme veya kullanma suyu kaynaklarına sahip olacak, elektrik ihtiyaçlarının karşılanabileceği kaynak, trafo, nakil hattı ve benzeri yapıların yakınından seçilecek. TDİOSB alanı arazisi mülkiyetinin yüzde 75'inin hazine adına kayıtlı olması gerekecek, ancak jeotermal seracılık yapacak TDİOSB'lerde bu şart aranmayacak.

TDİOSB projeleri, ilgisine göre ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi veya balıkçılık teknolojisi mühendisi tarafından hazırlanabilecek. Hayvancılık konulu proje teklifi hazırlanırken veteriner hekim ve çevre mühendisi görüşü de alınacak.

TDİOSB kurmak isteyen kamu tüzel kişi ve kişiler, hazırlanan proje başvuru dosyasıyla birlikte valiliğe müracat edecek.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.