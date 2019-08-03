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Tarıma dayalı yatırım projeleri için süre uzatımı

ANKARA (AA) - Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 16 Eylül 2019'a uzatıldı.Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi...

Tarıma dayalı yatırım projeleri için süre uzatımı
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ANKARA (AA) - Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 16 Eylül 2019'a uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin inşası ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı gibi yatırımların da aralarında olduğu tarıma dayalı yatırım projeleri için daha önce 1 Ağustos 2019 olarak tespit edilen tamamlanma tarihi 16 Eylül 2019'a uzatıldı.

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Kırsal Kalkınma DestekleriTarım Ve Orman Bakanlığı
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