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Tarımda "biyoteknik mücadele desteği" artırıldı

- Tarımda kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla dekar başına ödenen "biyoteknik mücadele desteği" 80 lira oldu

Tarımda
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ANKARA (AA) - Tarımda kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla açık alanda dekar başına ödenen "biyoteknik mücadele desteği" 80 lira oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla açık alan için ödenen "biyoteknik mücadele desteği" dekar başına 50 liradan 80 liraya çıkarıldı.

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Biyoteknik Mücadele DesteğiResmi GazeteTarımsal Destek
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