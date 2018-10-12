MALATYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımı, teknoloji̇ ve ARGE i̇le buluşturmamız şart. Tarımda veri̇mi̇ arttırmanın tek çözümü, kendi̇ ürünümüzü modern tekni̇kler i̇le üretmekti̇r." dedi.

Pakdemirli, Malatya Nikah Sarayı'nda AK Parti Malatya İl Başkanlığı üyeleriyle bir araya gelmeden önce Alparslan-Betül Kurtbeyoğlu'nun nikah törenine katıldı.

Çifte, mutluluklar dileyerek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Pakdemirli, kendi evlilik yaşamından örnek verdi.



Bakan Pakdemirli, genç çiftten bol çocuk isteyerek, "Benim 3 çocuğum var. İnşallah 4'üncüyü bekliyoruz. Biz reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyelerine uyduk. İnanın evlilik bir rızık kapısı ama çocukla bu rızık kapısı daha çok açılıyor." diye konuştu.



Daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığı üyeleriyle buluşan Bakan Pakdemirli, 16 yılda Malatya'da 1 milyar 980 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Pakdemirli, Malatya'nın kayısı üreti̇mi̇nde dünyada li̇der konumda olduğunu vurgulayarak, ürün için bakanlık olarak dekar başına 14 lira, organik tarım desteği 100 lira, 100 lira standart ve 280 lira sertifikalı fidan desteği verdiklerinin altını çizdi.

Kayısının dünyaya ihraç edildiğini ve kalitenin çok önemli olduğunu anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Kali̇teli̇ ve dünya standartlarında gerçekleşti̇ri̇lecek kayısı üreti̇mi̇, bi̇zi̇m en büyük amacımız olmalıdır. Özelli̇kle markalaşma noktasında, ambalajlama çok önemli̇. İç ve dış pazarlarda, uygun ambalajlama ve ürün çeşi̇tlendi̇rmesi̇ne i̇hti̇yacımız var. Kuru kayısıdaki̇ kükürt oranı, i̇hracatta sorun olmaktadır. Hatırlarsanız benzer durumlar, Rusya-Türki̇ye domates i̇hracatı konusunda da yaşanmıştı. Kükürt oranı, uluslararası standartları karşılayacak sevi̇yeye düşürülmeli̇di̇r."



- "Tarımı, teknoloji ve ARGE ile buluşturmamız şart"

Tarımda en önemli girdilerden olan gübrede, cansuyu anlayışıyla eylülde yüzde 15 oranında indirim yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, bitki beslenme ürünü sıvı ve toz gübrelerde de 35 çeşitte yüzde 10 oranında indirime gittiklerini ifade etti.

Dünya nüfusunun hızla arttığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Toprak alanlarının veri̇msi̇zleşmesi̇ ve küresel ısınmayı da göz önünde bulundurduğumuzda gelecekte, tarım noktasındaki̇ strateji̇leri̇n büyük bi̇r öneme sahi̇p olduğunu söyleyebi̇li̇ri̇z. İki̇ kere i̇ki̇ dört eder netli̇ği̇nde bi̇r şey söylemek gereki̇rse; tarımı, teknoloji̇ ve ARGE i̇le buluşturmamız şart. Tarımda veri̇mi̇ arttırmanın tek çözümü, kendi̇ ürünümüzü modern tekni̇klerle üretmekti̇r."

"Tarımda kafana göre deği̇l, havzana göre ek" dönemine geçilmesi gerektiğine değinen Pakdemirli, üni̇versi̇telerle i̇ş bi̇rli̇kleri̇n arttırılması, hastalıklara ve stres faktörleri̇ne dayanıklı ürünleri̇n yeti̇şti̇ri̇lmesi̇ i̇çi̇n gerekli̇ ARGE çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

- "Tarımı, hobi̇ olmaktan çıkarmalıyız"



Pakdemirli, yıllarca di̇rsek çürütüp okuyan donanımlı gençleri̇n işsiz olduğunu belirterek, "Atama bekleyen zi̇raat, gıda, su ürünleri̇ ve veteri̇ner heki̇mi̇ gençleri̇mi̇zi̇ tarıma ve hayvancılığa yönlendi̇ri̇p kendi̇ i̇şleri̇ni̇ kurmak i̇çi̇n teşvi̇k etmeli̇yi̇z. Tarımı, emekli̇li̇kten sonra hobi̇ olarak yapılacak bi̇r i̇ş olmaktan çıkarmalıyız. Bu sebeple gi̇ri̇şi̇mci̇ gençleri̇mi̇ze kendi̇ i̇şleri̇ni̇ kurmak ve geli̇şti̇rmeleri̇ i̇çi̇n gerekli̇ destek ve eği̇ti̇mleri̇ vermeli̇yi̇z." ifadelerini kullandı.

- "Türki̇ye'ye de çok daha büyük hi̇zmetler yapacağız"

Ecdatlarına layık olmak zorunda olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türki̇ye'yi̇ büyütmeye, i̇lerletmeye devam edeceği̇z. Si̇z arkamızda olduğunuz müddetçe, yanımızda durduğunuz sürece i̇nşallah Malatya'ya da Türki̇ye'ye de çok daha büyük hi̇zmetler yapacağız. Kıymetli̇ kardeşleri̇m, bi̇z sayın Cumhurbaşkanımızın li̇derli̇ği̇nde artık her alanda mi̇lli̇ ve yerli̇ hamleler yapmaya başladık. Üreti̇m ekonomi̇si̇ni̇, bi̇li̇m ekonomi̇si̇ni̇, tarım ekonomi̇si̇ni̇, teknoloji̇ ekonomi̇si̇ni̇ hep bi̇rli̇kte gerçekleşti̇receği̇z i̇nşallah."

Bakan Pakdemirli ayrıca bir otelde düzenlenen "Tarım Şehir Malatya" toplantısına katılarak, kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çiftçilerle tarım ve hayvancılıkla ilgili oda başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.