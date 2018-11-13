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Tarımsal danışmanlık destek ödemeleri

Danışmanlık hizmeti veren kuruluşlara, bir tarım danışmanı için 38 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak

Tarımsal danışmanlık destek ödemeleri
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ANKARA (AA) - Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara, bir tarım danışmanı için 38 bin lira destek verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ, desteğe ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
Danışmanlık hizmeti veren ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara, uygulama esaslarında belirlenen işletme sayıları, belirtilen oranın altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bir tarım danışmanı için 38 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.
Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için destekten yararlanabilecek.

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Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında TebliğiTarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği
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