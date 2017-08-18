Tarımsal destekler belirlendi (2)

ANKARA (AA) - Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, malak için 400 lira destek verilecek.

Bakanlar Kurulu'nun "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre çiftçilere, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi.

Buna göre, hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, malak için 400 lira, yurtiçinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağıları ile Bakanlıktan izinli olarak üretilen embriyolardan doğan buzağılar için ilave 50 lira, anaç mandalara 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 lira destek ödenecek. Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde buzağı ve malaklara 200 lira ilave destek verilecek.

Ürettiği çiğ sütü kayıtlı süt işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak. Ürettiği çiğ sütü üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticilerin çiğ süt desteklemeleri devam edecek.



Çoban istihdamı desteği, 250 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5 bin lira olarak ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç hayvan başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.

- Arı yetiştiricilerine kovan başına 10 lira verilecek

Arı yetiştiricilerine de arılı kovan başına 10 lira, ana arı için 15 lira, damızlık ana arı için ise 40 lira destek sunulacak. Öte yandan ipekböceği yetiştiriciliği de desteklenecek.

Hastalıklardan Ari İşletme Desteği artırılarak hayvan başına 400 lira, Hastalıklardan Ari ve Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına Sahip Olanlara ilave destek de 70 lira olarak belirlendi.

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde uygulayıcılara ödenen aşı ve küpe desteği artırılarak hayvan başına 0,5 ila 2 lira arasında tespit edildi.

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Destekleri kapsamında sığır pedigrili koruma 800 lira, büyükbaş koruma 550 lira, küçükbaş koruma 80 lira, arı koruma (kovan) 40 lira destekleme yapılacak.

Ayrıca, halk elinde anaç manda ıslahı desteği olarak 850 lira, damızlığa ayrılan manda desteği ve damızlık erkek materyal desteği 200 lira, ıslah programındaki koyun/ keçiler ile yavrularına halk elinde ıslah desteği taban sürüde hayvan başına 40 lira, elit sürü için 70 lira destekleme ödenecek.

- Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçeveside alabalığa kilogram başına miktarlarına bağlı olarak 0,75-0,375 lira arasında, yeni türlere miktarına bağlı olarak 0,5-1 lira arasında ve midyeye 0,05 lira destek sağlanacak.

Balıkçı gemisini avcılıktan çıkaracaklara yapılacak destek 10-20 metre arasındakilere 10 bin lira, 21-30 metre arasındakilere 15 bin lira, 31-34 metre arasındakilere 20 bin lira, 35-38 metre arasındakilere 30 bin lira, 39-45 metre arasındakilere 40 bin lira, 46 ve üzeri metre boyundakilere 45 bin lira olarak ödenecek. Öte yandan geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için de 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 500 -1000 lira arasında destek verilecek.

- Sertifikalı patates tohumu kullanana 80 lira destek

Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği çerçevesinde dekara aspir, kanola, susama 4 lira, çavdar, tritikale, yulafa 6 lira, çeltik için 8 lira, arpa, buğday için 8,5 lira, fiğ korunga, yem bezelyesine 10 lira, yerfıstığı, yoncaya 15 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, soya için 20 lira, patates için 80 lira ödeme yapılacak.

Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi, çilek fidesi için dekara 400 lira, diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi (bağ ve nar hariç) dekara 280 lira destek sunulacak.

Yurt içi sertifikalı tohumluk ve fidan üretimlerinin desteklenmesi uygulamasına 2017 yılında da devam edilecek, orijinal-temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek verilecek.

- Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonuna destek

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 lira ödeme yapılacak.

Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerine, en fazla 5 olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 35 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin, on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde ödenecek.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve kayıt altına alınan 6 bin işletmede işletme başına 500 lira ödenecek.

Söz konusu karar 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

(Bitti)

