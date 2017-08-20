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Tarımsal desteklerin artışı çiftçileri sevindirdi

- Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya: - "Hükümetimizin üreticilerimize verdiği ciddi bir destek var. Destekleme oranının yükselmesi memnuniyet verici ama genel mali girdilerin de yüksek olduğunun unutulmaması gerekiyor" - Şanlıurfa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüpoğlu: - "Çiftçimizin beklentisinin üstünde bir destek verildi. Bu destek ve yüksek ürün fiyatları daha fazla üretimin yapılmasını sağlayacaktır"

Tarımsal desteklerin artışı çiftçileri sevindirdi

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'da, bu yıl içinde ödenecek tarımsal desteklerin artırılması çiftçileri sevindirdi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 13 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere üreticiye 17 lira destek verileceğini hatırlattı.

Ülkenin en verimli tarım arazilerinin Şanlıurfa Ovası'nda bulunduğunu belirten Kaya, geçen yıla göre destekleme tutarındaki artışın sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

Türkiye ve bölge için çok kritik öneme sahip pamuğun, bölge üreticilerinin en büyük gelir kaynağı olduğunu ifade eden Kaya, kentteki yaklaşık 2,5 milyon dekarlık alanda pamuk üretimi yapıldığını belirtti.

Tarımsal desteğin artması ve sulamaya açılacak yeni alanlarla üretimin daha da artacağına inandığını vurgulayan Kaya, "Pamukta üreticinin masrafı çok oluyor. Hükümetimizin üreticilerimize verdiği ciddi bir destek var. Destekleme oranının yükselmesi memnuniyet verici ama genel mali girdilerin de yüksek olduğunun unutulmaması gerekiyor. Bizim bu desteği en iyi şekilde değerlendirmemiz ve ürünümüzü en kaliteli şekilde pazara sunmamız gerekiyor. Özellikle altın değerindeki pamuğun temiz toplanmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Destek beklentinin üzerinde"

Şanlıurfa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da bölgede tarımsal üretimin her geçen yıl arttığını söyledi.

Özellikle çiftçiye verilecek desteklerin üretime olumlu katkı sağladığını ifade eden Eyyüpoğlu, "Çiftçimizin beklentisinin üstünde bir destek verildi. Bu destek ve yüksek ürün fiyatları daha fazla üretimin yapılmasını sağlayacaktır. Özellikle yeni sulamaya açılacak alanlardaki üretim için bu desteklemeler büyük önem taşıyor. Gelecek yıl ekim alanlarının da artmasını bekliyoruz." dedi.

- Antep fıstığına da destek bekleniyor

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Şaka ise bölgede ciddi bir üretim alanı bulunan Antep fıstığına da destek verilmesini beklediklerini dile getirdi.

Çiftçinin mazot ve gübre gibi önemli giderlerine yönelik desteğin artışına sevindiklerini anlatan Şaka, şunları kaydetti:

"Bölgemizde suyun ulaşmadığı mevkilerde üretim deseni içerisinde önemli potansiyele sahip Antep fıstığına desteklemede yer verilmemesi önemli bir eksikliktir. Biz fıstığın dikimi ve ürün verme sürecinde de destek verilmesinden yanayız. Gübre desteği konusunda da üreticiye toprak analizi şartının konulmasını bekliyoruz. Böylelikle üretici destekten faydalanabilmek için toprak analizi yapmak zorunda kalacaktır. Bu da toprak temizliği ve uygun gübre kullanımı konusunda önem arz etmektedir."


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